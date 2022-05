अलीगढ़ में जीएसटी की टीम ने ट्रांसपोर्ट एजेंसी के दो ठिकानों पर मारा छापा, फर्जी बिल बुक और दस्तावेज मिले

{"_id":"6285d8ed9323c70e7323f573","slug":"gst-team-raids-two-locations-of-transport-agency-in-aligarh","type":"story","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ में जीएसटी की टीम ने ट्रांसपोर्ट एजेंसी के दो ठिकानों पर मारा छापा, फर्जी बिल बुक और दस्तावेज मिले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: शाहरुख खान Updated Thu, 19 May 2022 11:13 AM IST