Aligarh News: रैली के जरिये हुंकार.. यूजीसी के नए प्रावधानों पर पुनर्विचार करे सरकार

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सोमना रोड से बाइक रैली की शुरुआत हुई। इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर रैली निकालने के बजाय सीधे ज्ञापन देने का अनुरोध किया। हालांकि, प्रदर्शनकारी बाइक रैली निकालने पर अड़े रहे और नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ने लगे। इस परपुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया।कस्बा चौकी के निकट पुलिस ने बाइकों के जरिये बैरिकेडिंग लगाकर बाइक सवार प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह बैरिकेडिंग हटाकर आगे बढ़ गए। सोमना रोड पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार खींचतान हुई, जिससे कुछ देर तनाव की स्थिति बनी रही। उधर राष्ट्रवादी प्रताप सेना के मंडल प्रभारी श्रीपाल सिंह चौहान को भी कस्बे में मंडी समिति के पास रोका गया। उन्होंने उपजिलाधिकारी को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।दाऊजी मंदिर के पास एसडीएम ने लिया ज्ञापनउपजिलाधिकारी शिशिर कुमार सिंह दाऊजी मंदिर के पास पहुंच गए जहां प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उन्हें सौंपा। ज्ञापन के जरिये यूजीसी के नए प्रावधानों पर आपत्तियां दर्ज कराते हुए सरकार से पुनर्विचार की मांग की। रैली में विवेकश्री वशिष्ठ, विजय शिवा, धीरेंद्र चौहान उर्फ धीरू पहलवान, उत्तर प्रदेश केसरी विनीत पहलवान, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष प्रदीप शर्मा, भोले अधिवक्ता, आनंद गौतम, कपिल गौतम, रंजन भारद्वाज, विवेक पाटीदार, सपन शर्मा, पंकज शर्मा, योगेश पंडित, प्रतीक रावत, केके शर्मा आदि मौजूद रहे।10 वर्षीय बच्चा भी शामिल रहा प्रदर्शन मेंबाइक रैली में बुजुर्ग और युवाओं के साथ बच्चों की मौजूदगी भी दिखाई दी। करीब 10 वर्षीय बच्चा हाथ में यूजीसी के नए प्रावधानों के विरोध में लिखा पोस्टर लेकर लेकर रैली में शामिल लोगों के साथ चल रहा था।मरीज के वाहन को दिया रास्ताबाइक रैली के दौरान सोमना रोड पर जाम लग गया। इस दौरान एक मरीज को ले जा रहा वाहन जाम में फंस गया। सूचना पर एसडीएम ने प्रदर्शनकारियों से रास्ता खाली कराने का अनुरोध किया। इस पर प्रदर्शन में शामिल लोगों ने तत्काल रास्ता देकर मरीज के वाहन को जाम से बाहर निकाला।