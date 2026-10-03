Aligarh News: बिजली के तार, एंप्लीफायर सहित चार चोर गिरफ्तार

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सीओ अनिवेश कुमार ने बताया कि बृहस्पतिवार की रात एसआई विकास चंद्र शर्मा और बिजेंद्र सिंह पुलिस कर्मियों के साथ पाली रोड पर गश्त कर रहे थे। सरस्वती विद्या मंदिर की ओर मुड़ने वाले रास्ते पर सफेद रंग की बोलेरो खड़ी दिखाई दी। पुलिस को देखकर बोलेरो सवार लोग पाली मुकीमपुर की ओर भागने लगे। शक होने पर पुलिस ने बोलेरो रुकवाई तो उसमें से एक व्यक्ति उतरकर खेतों की ओर भाग निकला। मौके से चार लोगों को पकड़ा गया।पकड़े गए टिंकू उर्फ रिंकू निवासी चालाकपुर, पंकज व लक्की कुमार निवासी रायपुर मुजफ्ता, जीशान निवासी मोहल्ला सराय नूर, कस्बा अतरौली शाामिल हैं। भागे आरेापी का नाम विजय सिंह निवासी रायपुर मुजफ्ता है। सीओ के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि करीब दो माह पहले आरोपियों ने नरौना 12 नंबर तिराहा स्थित दुकान से एंप्लीफायर चुराया था।