Aligarh News: चार घंटे की बैठक बेनतीजा, किसानों ने फिर आमरण अनशन की दी चेतावनी

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बैठक में जिलाधिकारी अलीगढ़ को भी शामिल होना था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हो सके। अध्यक्षता राजस्व राज्यमंत्री सुरेंद्र दिलेर ने की। एडीएम सौरव कुमार भट्ट, एसडीएम खैर शिशिर कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। भाकियू (महात्मा टिकैत) के जिला प्रभारी चौधरी कुलदीप सिंह भोली ने कहा कि पांच अगस्त को आमरण अनशन कर रहे किसानों से एडीएम ने 20 दिन में मांगें पूरी कराने का आश्वासन दिया था। अब प्रशासन पूर्व निर्धारित 600 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान की बात कर रहा है। इसे लेकर किसानों में नाराजगी है। किसानों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं कराए जाने पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि कई बार आग्रह और किसानों के नाम व आधार कार्ड देने के बावजूद मुलाकात नहीं कराई गई। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो फिर आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा चौधरी शेर सिंह, मंडल अध्यक्ष भाकियू सुनील सिंह, चौधरी कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह उर्फ बंटी, सुधीरपाल सिंह, नवनीत सिंह, डॉ. रमेश अत्री, कल्याण सिंह, कुशल पाल सिंह आदि मौजूद रहे।

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उसरह रसूलपुर में चल रहे किसानों के अनिश्चितकालीन धरने के 568वें दिन बुधवार को भारतीय किसान यूनियन (महात्मा टिकैत) के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल तहसील सभागार खैर पहुंचा। शाम करीब सात बजे शुरू हुई प्रशासनिक अधिकारियों और किसानों की बैठक करीब चार घंटे चली, लेकिन किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी।