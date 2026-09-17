अलीगढ़: देवछठ मेले का भव्य शुभारंभ, सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मन मोहा, आतिशबाजी से आसमान में बिखरी सतरंगी छठा

अलीगढ़-खैर रोड स्थित प्राचीन सिद्धपीठ श्री खेरेश्वर धाम दाऊजी महाराज मंदिर परिसर में बृहस्पतिवार को देवछठ मेले का शुभारंभ हो गया। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया।

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आसमान में हुई आतिशबाजी ने सतरंगी छठा बिखेरी। मेले का उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। एसएसपी नीरज जादाैन ने कहा कि धार्मिक मेले लोगों के बीच आपसी सद़्भाव बढ़ाने का काम करते हैं। 26 सितंबर तक जारी इस मेला के पहले दिन दाऊजी महाराज का पंचामृत व गंगाजल से अभिषेक किया गया।