Aligarh News: खैर में पांच घंटे जाम, स्कूल नहीं पहुंच सके बच्चे

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मंडी में धान की लगातार बढ़ रही आवक के चलते सुबह तीन बजे से ही अलग-अलग मार्गों से किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में धान लेकर कस्बे की ओर आने लगे। एक साथ बड़ी संख्या में वाहनों के पहुंचने से मंडी गेट के आसपास दबाव बढ़ गया। मंडी के सामने विकास कार्य के चलते सड़क पहले से संकरी है।क्षेत्र के निजी स्कूल के प्रबंधक राजेश गोयल व मनोज राठी ने बताया कि जाम में फंसने के कारण बच्चों को डेढ़ से दो घंटे की देरी हुई। परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को भी परेशानी झेलनी पड़ी।इगलास और धनीपुर मंडी बंद रहने से शुक्रवार को खैर मंडी में धान की आवक अचानक बढ़ गई। मंडी के सामने सड़क संकरी होने और एक साथ बड़ी संख्या में वाहनों के पहुंचने से जाम लगा। पुलिस बल की कमी के कारण सातों बैरियर प्रभावी नहीं हो सके। अतिरिक्त पुलिस बल के लिए सूचना भेजी गई है। - अभिषेक पटेल, सीओ ।