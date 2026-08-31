Aligarh News: चलती सीएनजी कार में लगी आग, दो सवारों ने कूदकर बचाई जान

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जानकारी के अनुसार, गांव नगला श्योरान निवासी बॉबी चौधरी साथी के साथ करीब चार बजे कस्बा खैर से घर लौट रहे थे। नारायणपुर के पास कार में अचानक तकनीकी खराबी आई और कुछ ही देर में उसमें आग लग गई। आग तेजी से फैलने पर दोनों लोग वाहन से बाहर निकल आए। राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही चौकी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के घायल होने या जनहानि की सूचना नहीं है।

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अलीगढ़-पलवल रोड पर रविवार दोपहर नारायणपुर गांव के पास चलती सीएनजी कार में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। कार सवार दो लोगों ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, जबकि वाहन पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गया।