Aligarh News: पिता-पुत्र मंदिर में पढ़ते रहे रामायण, चोर ले गए घर से गहने

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गांव निवासी सेवानिवृत्त पोस्टमैन राजवीर सिंह ने पुलिस को बताया कि शनिवार की रात को वह बेटे के साथ घर के निकट मंदिर में चल रहे रामायण पाठ में शामिल होने गया था। रात करीब दो बजे घर लौटे तो देखा कि कमरे में रखी अलमारी खुली पड़ी थी और सामान जमीन पर बिखरा हुआ था। उन्होंने बताया कि अलमारी में रखी पांच सोने की अंगूठी, मंगलसूत्र, पेंडल व चांदी की चार पाजेब गायब मिली हैं। थाना प्रभारी निरीक्षक पंकज मिश्रा का कहना है कि चोरी की घटना की जांच कर चोरों का पता लगाया जा रहा है।

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गांंव नगला पतेल में शनिवार की रात को गृहस्वामी गांव में ही मंदिर पर रामायण पाठ पढ़ते रहे और घर से चोर गहने चोरी करके ले गए। घटना का पता तब चला जब गृहस्वामी रात दो बजे मंदिर से घर लौटे तो अलमारी खुली हुई देखी और सामान जमीन पर बिखरा पड़ा था।