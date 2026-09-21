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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Father and son were reading the Ramayana at the temple; thieves made off with jewelry from their home

Aligarh News: पिता-पुत्र मंदिर में पढ़ते रहे रामायण, चोर ले गए घर से गहने

Mon, 21 Sep 2026 02:39 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:39 AM IST
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Father and son were reading the Ramayana at the temple; thieves made off with jewelry from their home
गांंव नगला पतेल में शनिवार की रात को गृहस्वामी गांव में ही मंदिर पर रामायण पाठ पढ़ते रहे और घर से चोर गहने चोरी करके ले गए। घटना का पता तब चला जब गृहस्वामी रात दो बजे मंदिर से घर लौटे तो अलमारी खुली हुई देखी और सामान जमीन पर बिखरा पड़ा था।
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गांव निवासी सेवानिवृत्त पोस्टमैन राजवीर सिंह ने पुलिस को बताया कि शनिवार की रात को वह बेटे के साथ घर के निकट मंदिर में चल रहे रामायण पाठ में शामिल होने गया था। रात करीब दो बजे घर लौटे तो देखा कि कमरे में रखी अलमारी खुली पड़ी थी और सामान जमीन पर बिखरा हुआ था। उन्होंने बताया कि अलमारी में रखी पांच सोने की अंगूठी, मंगलसूत्र, पेंडल व चांदी की चार पाजेब गायब मिली हैं। थाना प्रभारी निरीक्षक पंकज मिश्रा का कहना है कि चोरी की घटना की जांच कर चोरों का पता लगाया जा रहा है।
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