विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

परिजनों ने कहा कि जवाब मिलने पर ही वह करन का अंतिम संस्कार करेंगे। करीब सवा घंटे तक अफसरों, परिजनों, पूर्व सैनिकों में वार्ता चलती रही। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद बलिदानी का दर्ज देने के आश्वासन के बाद परिजन मान गए। तब गार्ड ऑफ ऑनर देकर करन के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया।सिरसा गांव निवासी करन चौधरी जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बेस पॉइंट लोलाब (सोगम) में तैनात थे। करन की सगाई 22 नवंबर को और शादी 24 को होनी थी। इसके लिए उन्होंने अवकाश ले लिया था। मंगलवार को करन को गांव लौटना था। परिजनों का कहना था कि बटालियन के सीओ ने सोमवार सुबह चार बजे फोन किया था। उन्हें बताया था कि सिर में दो गोली लगने से करन की जान चली गई है। गोली कैसे और किन परिस्थितियों में लगी, इसका जवाब नहीं दिया गया था।सेना के जवान करीब शाम पांच बजे एंबुलेंस से पहले उनके पार्थिव शरीर को अतरौली लेकर पहुंचे। यहां से सेना के वाहन में अधिकारियों के साथ तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को शाम 7:10 बजे सिरसा गांव लाया गया। इस दौरान भारत माता के जयकारे गूंजते रहे। अधिकारियों ने जो कागजात परिजनों को दिखाए उनमें स्पष्ट नहीं किया गया था कि करन की जान कैसे गई है। परिजनों ने साफ कहा कि वह कारण जाने बिना अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।जिला सैनिक अधिकारी कर्नल अजय राणा ने कहा है कि परिजनों से कहा गया है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद करन चौधरी को बलिदानी का दर्जा दिया जाएगा। इसके बाद रात लगभग 8:25 बजे पर परिजनों ने अंतिम संस्कार किया।