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पुलिसकर्मियों के समय से मौके पर नहीं पहुंचने से जाम खुलवाने में देरी होती है। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। नगर में जाम के कारण दोपहिया और चारपहिया वाहनों के साथ पैदल राहगीरों को भी निकलने में दिक्कत होती है। कई बार सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। दुकानों के सामने वाहन फंसने से माल की लोडिंग और अनलोडिंग में भी परेशानी होती है। अधिशासी अधिकारी विवेक गौड़ ने बताया कि अस्थायी अतिक्रमण हटवाया जाएगा, जिससे जाम की समस्या से निजात मिल सके।- छर्रा बाजार में दुकानों के सामने वाहन खड़े होने और अतिक्रमण से रास्ता संकरा हो जाता है। नगर पंचायत और पुलिस प्रशासन को संयुक्त अभियान चलाकर अतिक्रमण हटवाना चाहिए। - चिराग गुप्ता।- बाजार में घंटों जाम लगने से कारोबार प्रभावित हो रहा है। ग्राहक जाम के डर से खरीदारी करने नहीं आते, इसलिए प्रमुख चौराहों पर यातायात पुलिस की नियमित तैनाती होनी चाहिए। - प्रिंस माहेश्वरी।- बाजार के प्रमुख मार्गों पर वन-वे व्यवस्था लागू की जाए और सड़क पर वाहन खड़े करने वालों पर कार्रवाई हो। भारी वाहनों के लिए भी समय निर्धारित किया जाना चाहिए। - संदीप गुप्ता।