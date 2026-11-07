Aligarh News: डीएस कॉलेज ने जीता महिला क्रिकेट का खिताब

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फाइनल मुकाबले में टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी डीएस कॉलेज की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 171 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। टीम की ओर से रचना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 68 रन बनाए। उनकी पारी की बदौलत टीम विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाने में सफल रही। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीआर कॉलेज की टीम शुरुआत से ही संघर्ष करती नजर आई। डीएस कॉलेज के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। टीआर कॉलेज की पूरी टीम 110 रन पर ऑलआउट हो गई। टीम की ओर से छाया ने सर्वाधिक 37 रन बनाए। इस तरह डीएस कॉलेज ने 61 रन से मुकाबला जीतकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया।प्रतियोगिता में विवेकानंद कॉलेज, ज्ञान महाविद्यालय, एसके कॉलेज एटा, डीएस कॉलेज और टीकाराम कन्या महाविद्यालय सहित विभिन्न कॉलेजों की टीमों ने प्रतिभाग किया। स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव एवं आयोजन सचिव डॉ. शाहनवाज खान ने बताया कि महिला खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रतियोगिता आयोजित की गई। समापन समारोह में विजेता डीएस कॉलेज और उपविजेता टीआर कॉलेज की टीमों को ट्रॉफी तथा खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया।इस दौरान चयन पर्यवेक्षक डॉ. रीता गुप्ता, चयनकर्ता डॉ. हर्ष कुमार, निर्णायक मंडल के सदस्य सत्यम सिंह, सत्यम कुशवाह, हर्ष गुप्ता, सुरजीत और संजय मौजूद रहे।