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महानगर के आठ प्रमुख कॉलेजों के छात्र-छात्राओं को एक मंच पर बुलाया। डीएस कॉलेज, श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, टीकाराम महाविद्यालय, विवेकानंद कॉलेज, गगन कॉलेज, साईं मेडिकल कॉलेज और आईटीएम सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों के साथ आयोजित कार्यशाला में मेयर ने महानगर के विकास का खाका युवाओं के सामने रखा और उनसे सुझाव भी मांगे। युवाओं ने अपने सुझाव रखे। विज्ञापन





कार्यशाला में मेयर प्रशांत सिंघल ने स्पष्ट किया कि अलीगढ़ का विकास केवल नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इसमें शहर के प्रत्येक नागरिक और विशेषकर युवाओं की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने युवाओं को विकास का सहभागी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं और अभियानों की जानकारी दी। महानगर के आठ प्रमुख कॉलेजों के छात्र-छात्राओं को एक मंच पर बुलाया। डीएस कॉलेज, श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, टीकाराम महाविद्यालय, विवेकानंद कॉलेज, गगन कॉलेज, साईं मेडिकल कॉलेज और आईटीएम सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों के साथ आयोजित कार्यशाला में मेयर ने महानगर के विकास का खाका युवाओं के सामने रखा और उनसे सुझाव भी मांगे। युवाओं ने अपने सुझाव रखे।कार्यशाला में मेयर प्रशांत सिंघल ने स्पष्ट किया कि अलीगढ़ का विकास केवल नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इसमें शहर के प्रत्येक नागरिक और विशेषकर युवाओं की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने युवाओं को विकास का सहभागी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं और अभियानों की जानकारी दी।

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शहर की तस्वीर बदलने के लिए अब युवाओं की सोच और ऊर्जा को जमीन पर उतारने की तैयारी हो रही है। इसके तहत हर कॉलेज से 25 युवाओं की टीम बनेगी। नेक्स्ट जेन अभियान के तहत शहर के स्कूलों में पहुंचकर विद्यार्थियों से संवाद और सुझाव लेने वाले मेयर प्रशांत सिंघल ने सोमवार को एक नई पहल की है।