Aligarh News: दाऊजी महाराज मंदिर पर मनाया गया देवछठ महोत्सव

विज्ञापन

शाम को हुए कुश्ती दंगल का शुभारंभ सांसद सतीश गौतम ने फीता काटकर तथा पहलवानों का हाथ मिलवाकर किया। सांसद ने कहा कि खेल में हार-जीत मायने नहीं रखती बल्कि खेल भावना की सराहना होती है। दंगल में 24 से अधिक कुश्तियां लड़ी गईं। इनमें 12,000 रुपये की कुश्ती लड्डू पहलवान और बंटी पहलवान के बीच बराबरी पर रही।इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्ण पाल सिंह लाला, शिवनारायण शर्मा, सुशील गुप्ता, कमेटी अध्यक्ष विनोद सोनी, नीटू वर्मा, अतुल अग्रवाल, बंटू सिंह, नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष तिलकराज यादव, नेकराम शर्मा आदि मौजूद रहे।