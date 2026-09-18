Aligarh News: दाऊजी महाराज मंदिर पर मनाया गया देवछठ महोत्सव
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:31 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:31 AM IST
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कस्बे के प्रसिद्ध दाऊजी महाराज मंदिर पर बृहस्पतिवार को देवछठ महोत्सव का आयोजन किया गया। श्री दाऊजी सेवा समिति के तत्वावधान में सुबह को पूजा पाठ के बाद दोपहर में छठी पूजन किया गया। महिलाओं ने भजन और बधाई गीत गाए।
शाम को हुए कुश्ती दंगल का शुभारंभ सांसद सतीश गौतम ने फीता काटकर तथा पहलवानों का हाथ मिलवाकर किया। सांसद ने कहा कि खेल में हार-जीत मायने नहीं रखती बल्कि खेल भावना की सराहना होती है। दंगल में 24 से अधिक कुश्तियां लड़ी गईं। इनमें 12,000 रुपये की कुश्ती लड्डू पहलवान और बंटी पहलवान के बीच बराबरी पर रही।
इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्ण पाल सिंह लाला, शिवनारायण शर्मा, सुशील गुप्ता, कमेटी अध्यक्ष विनोद सोनी, नीटू वर्मा, अतुल अग्रवाल, बंटू सिंह, नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष तिलकराज यादव, नेकराम शर्मा आदि मौजूद रहे।
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शाम को हुए कुश्ती दंगल का शुभारंभ सांसद सतीश गौतम ने फीता काटकर तथा पहलवानों का हाथ मिलवाकर किया। सांसद ने कहा कि खेल में हार-जीत मायने नहीं रखती बल्कि खेल भावना की सराहना होती है। दंगल में 24 से अधिक कुश्तियां लड़ी गईं। इनमें 12,000 रुपये की कुश्ती लड्डू पहलवान और बंटी पहलवान के बीच बराबरी पर रही।
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इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्ण पाल सिंह लाला, शिवनारायण शर्मा, सुशील गुप्ता, कमेटी अध्यक्ष विनोद सोनी, नीटू वर्मा, अतुल अग्रवाल, बंटू सिंह, नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष तिलकराज यादव, नेकराम शर्मा आदि मौजूद रहे।
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