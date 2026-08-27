Aligarh News: कार्टून वाली राखी की डिमांड बढ़ी
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:50 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:50 AM IST
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रक्षाबंधन पर्व को लेकर अतरौली के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। मुख्य बाजारों में राखियों की दुकानें सज गई हैं। रंग-बिरंगी राखियों की खरीदारी के लिए महिलाओं और युवतियों की भारी भीड़ उमड़ रही है।
बाजार में इस बार डिजाइनर राखी, रेशम की राखी, रुद्राक्ष, लुम्बा और बच्चों के लिए कार्टून वाली राखियों की मांग ज्यादा है। 10 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की राखियां बाजार में उपलब्ध हैं। सरदार परमजीत सिंह, अंशुल आदि दुकानदारों का कहना है कि इस बार बिक्री अच्छी हो रही है। त्योहार नजदीक आते ही भीड़ और बढ़ेगी।
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बाजार में इस बार डिजाइनर राखी, रेशम की राखी, रुद्राक्ष, लुम्बा और बच्चों के लिए कार्टून वाली राखियों की मांग ज्यादा है। 10 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की राखियां बाजार में उपलब्ध हैं। सरदार परमजीत सिंह, अंशुल आदि दुकानदारों का कहना है कि इस बार बिक्री अच्छी हो रही है। त्योहार नजदीक आते ही भीड़ और बढ़ेगी।
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