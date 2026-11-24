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थाना लोधा क्षेत्र के मामले में तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज, जांच शुरूअलीगढ़। थाना लोधा क्षेत्र में एक युवक द्वारा युवती को ब्लैकमेल करने और रुपए न देने पर वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।तहरीर के मुताबिक, क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने बताया कि करीब दो वर्ष पहले संभल के चंदौसी क्षेत्र का रहने वाला सचिन नामक युवक गांव में आता-जाता था और उसकी बहन से बातचीत करता था। परिजनों के संज्ञान में मामला आने पर युवती को समझाने के बाद उसने बातचीत बंद कर दी।आरोप है कि इसके बाद युवक धमकियां देने लगा और सोशल मीडिया के जरिए आपत्तिजनक फोटो व वीडियो डालकर ब्लैकमेल करने लगा। शिकायत के अनुसार, आरोपी रुपए न देने पर सामग्री वायरल करने की धमकी दे रहा था और 18 नवंबर 2026 को उसने सोशल मीडिया आईडी के माध्यम से वीडियो वायरल कर दिया, जिससे परिवार के सम्मान को ठेस पहुंची है।पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।