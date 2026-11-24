विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अलीगढ़। थाना देहलीगेट क्षेत्र में सोमवार शाम बाइक निकालने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर बहस और गाली-गलौज हो गई। विवाद में शामिल एक पक्ष थाना देहलीगेट का हिस्ट्रीशीटर बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए बारीकी से जांच शुरू कर दी है।मिली जानकारी के अनुसार, घटना सोमवार शाम करीब 6:30 बजे की है। थाना देहलीगेट क्षेत्र में एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल घर के रैंप पर चढ़ा रहा था। इसी दौरान दूसरा व्यक्ति अपनी बाइक लेकर पास से गुजरा। रास्ता संकरा होने या निकट से बाइक निकालने की बात को लेकर दोनों व्यक्तियों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते गाली-गलौज में बदल गई।पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश भी चल रही है और पूर्व में भी एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जा चुके हैं। विवाद में शामिल एक पक्ष का व्यक्ति, जिसका नाम आकाश है, वह थाना देहलीगेट का हिस्ट्रीशीटर है।इस पूरे प्रकरण पर क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय (सीओ सिटी-3) सर्वम सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता और बारीकी से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।