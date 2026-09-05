Aligarh News: प्रधान के घर दिल्ली पुलिस की दबिश, हथियार मिलने का दावा

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दिल्ली पुलिस ने कुछ समय पूर्व एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान युवक ने खुलासा किया था कि उसने जो अवैध हथियार इस्तेमाल किए हैं, उन्हें अलीगढ़ के तालसपुर गांव से ग्राम प्रधान के यहां से खरीदा गया था। इसी बयान और पुख्ता सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस ने रोरावर थाना क्षेत्र स्थित ग्राम प्रधान के घर पर दबिश दी। विज्ञापन





बृहस्पतिवार की आधी रात को हुई इस कार्रवाई से गांव में खलबली मच गई। प्रधान पक्ष के सदस्य इरफान ने बताया कि बिना किसी पूर्व सूचना या स्थानीय पुलिस को विश्वास में लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम उनके घर पर आ धमकी। दिल्ली पुलिस ने कुछ समय पूर्व एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान युवक ने खुलासा किया था कि उसने जो अवैध हथियार इस्तेमाल किए हैं, उन्हें अलीगढ़ के तालसपुर गांव से ग्राम प्रधान के यहां से खरीदा गया था। इसी बयान और पुख्ता सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस ने रोरावर थाना क्षेत्र स्थित ग्राम प्रधान के घर पर दबिश दी।बृहस्पतिवार की आधी रात को हुई इस कार्रवाई से गांव में खलबली मच गई। प्रधान पक्ष के सदस्य इरफान ने बताया कि बिना किसी पूर्व सूचना या स्थानीय पुलिस को विश्वास में लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम उनके घर पर आ धमकी।

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थाना रोरावर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव तालसपुर में बृहस्पतिवार देर रात दिल्ली पुलिस ने ग्राम प्रधान पति गुफरान मेवाती के आवास पर दबिश दी। घर से सात अवैध तमंचे और 20 जिंदा कारतूस बरामद होने का दावा किया गया। दूसरी तरफ प्रधान परिवार ने इसे साजिश बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं।