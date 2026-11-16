Aligarh News: एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव न होने से दैनिक यात्री परेशान

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सोमना रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन हजारों दैनिक यात्री नौकरी सहित अन्य कामों के सिलसिले में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद आदि स्थानों पर जाते हैं। एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव न होने के कारण उन्हें मजबूरी में 23 किलोमीटर दूर अलीगढ़ अथवा करीब 30 किलोमीटर दूर खुर्जा जंक्शन जाना पड़ता है। इससे उनका समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं।दैनिक यात्री संजय सिंह, संदीप चौधरी, चंद्रेश शर्मा और योगेश शर्मा ने बताया कि सोमना स्टेशन पर दिल्ली से अलीगढ़ और अलीगढ़ से दिल्ली की ओर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए। इससे क्षेत्र के हजारों यात्रियों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी।इसके अलावा स्टेशन पर आरक्षण काउंटर की भी व्यवस्था की जाए, ताकि टिकट आरक्षित कराने के लिए अलीगढ़ या खुर्जा न जाना पड़े। उन्होंने रेलवे अधिकारियों से एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित कराने और आरक्षण काउंटर खुलवाने की मांग की है।यात्री सुविधाओं के लिए रेलवे सजग है। पूरे प्रयागराज मंडल में रेलवे स्टेशनों की व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। कुछ स्टेशनों पर पैसेंजर ट्रेनों के साथ सुपरफास्ट ट्रेनों के ठहराव की भी कार्ययोजना तैयार की जा रही है।-डॉ. शिवम शर्मा, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, उत्तर मध्य रेलवे।