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ग्रेटर नोएडा। यूपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक फैक्टरी से अज्ञात चोर कॉपर वायर स्क्रैप चुरा ले गए। पुलिस ने शनिवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइट-सी स्थित जीके वाइंडिंग वायर्स लिमिटेड के फैक्टरी मैनेजर एवं प्रोडक्शन मैनेजर गौरव वशिष्ठ ने पुलिस को लिखित शिकायत दी। उन्होंने बताया कि 9 नवंबर को कंपनी परिसर में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर कंपनी का कॉपर वायर स्क्रैप मैटेरियल चुरा ले गए। वहीं कोतवाली प्रभारी संजय सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो