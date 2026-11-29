शहडोल जिले के अमलाई थाना क्षेत्र में ईंट भट्ठे के पास बीती रात तेज रफ्तार ट्रक और स्कूली वैन के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में ओमनी वैन का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसका अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया। गनीमत रही कि घटना के समय वैन में स्कूली बच्चे सवार नहीं थे। वैन में केवल चालक ही मौजूद था।

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