Aligarh News: मुनाफे का झांसा देकर ठेकेदार से 87 लाख हड़पे
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:44 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:44 AM IST
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निवेश पर मोटा मुनाफा दिलाने का भरोसा देकर खुर्जा के एक ठेकेदार से 87 लाख रुपये ठगने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर क्वार्सी पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
खुर्जा की आवास-विकास निवासी मोहित राघव शिव इंफ्रा इंजीनियर्स नाम से फर्म चलाते हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में सिंचाई विभाग में कार्यरत कुलदीप के माध्यम से उनकी पहचान रामघाट रोड स्थित मुकुंद विहार निवासी दीपक कुमार और अनूपशहर रोड निवासी जुनैद अहमद से हुई थी। दोनों ने खुद को मैरिस रोड स्थित साइना इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक बताया।
आरोप है कि दोनों ने उन्हें अपने कारोबार में निवेश करने पर हर महीने पांच से सात प्रतिशत तक मुनाफा देने का भरोसा दिलाया। उनकी बातों में आकर मोहित ने अपनी फर्म और निजी बैंक खातों से अलग-अलग किश्तों में करीब 87 लाख रुपये आरोपियों, दीपक के पिता और उनके बताए खातों में ट्रांसफर कर दिए।
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मोहित के मुताबिक शुरुआत में आरोपियों ने भरोसा कायम रखने के लिए कुछ रकम अलग-अलग खातों के जरिये वापस भी की। बाद में मोहित के बैंक खाते से हुए चार-पांच लेनदेन पर साइबर सेल की ओर से रोक लगा दी गई। आरोप है कि बाद में दोनों ने रकम लौटाने से इन्कार कर दिया और समझौते के लिए दबाव बनाने के साथ जान से मारने की धमकी भी दी। सीओ सर्वम सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर बैंक खातों में हुए लेनदेन और पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है।
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खुर्जा की आवास-विकास निवासी मोहित राघव शिव इंफ्रा इंजीनियर्स नाम से फर्म चलाते हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में सिंचाई विभाग में कार्यरत कुलदीप के माध्यम से उनकी पहचान रामघाट रोड स्थित मुकुंद विहार निवासी दीपक कुमार और अनूपशहर रोड निवासी जुनैद अहमद से हुई थी। दोनों ने खुद को मैरिस रोड स्थित साइना इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक बताया।
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आरोप है कि दोनों ने उन्हें अपने कारोबार में निवेश करने पर हर महीने पांच से सात प्रतिशत तक मुनाफा देने का भरोसा दिलाया। उनकी बातों में आकर मोहित ने अपनी फर्म और निजी बैंक खातों से अलग-अलग किश्तों में करीब 87 लाख रुपये आरोपियों, दीपक के पिता और उनके बताए खातों में ट्रांसफर कर दिए।
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मोहित के मुताबिक शुरुआत में आरोपियों ने भरोसा कायम रखने के लिए कुछ रकम अलग-अलग खातों के जरिये वापस भी की। बाद में मोहित के बैंक खाते से हुए चार-पांच लेनदेन पर साइबर सेल की ओर से रोक लगा दी गई। आरोप है कि बाद में दोनों ने रकम लौटाने से इन्कार कर दिया और समझौते के लिए दबाव बनाने के साथ जान से मारने की धमकी भी दी। सीओ सर्वम सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर बैंक खातों में हुए लेनदेन और पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है।