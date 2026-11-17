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रविवार को शपथ ग्रहण करने के अगले ही दिन नवनिर्वाचित छात्र संघ ने इस मामले में मोर्चा खोल दिया। अध्यक्ष मोहम्मद नोमान अशरफ, उपाध्यक्ष नशरा नई, सचिव मोहम्मद हमदान और कैबिनेट सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में छात्र सोमवार शाम संपत्ति कार्यालय पहुंच गए। छात्रों ने अधिकारियों से जमीन से जुड़े दस्तावेज मांगे, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनका आक्रोश बढ़ गया। छात्रों की भीड़ देखकर संपत्ति अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय से चले गए।छात्र संघ अध्यक्ष नोमान अशरफ ने संपत्ति अधिकारी मो. आसिफ को दो घंटे का अल्टीमेटम देते हुए हॉर्स राइडिंग क्लब की जमीन से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा। उनकी प्रमुख मांग नगर निगम का बोर्ड हटाने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से दिए गए आवेदन की प्रति थी। छात्रों ने उस अधिवक्ता के पास से भी दस्तावेज मंगाने की मांग की, जिसके पास आवेदन की प्रति होने की बात कही जा रही थी।नोमान अशरफ ने दो टूक चेतावनी दी कि तय समय में कागजात नहीं मिले तो संबंधित अधिकारी अपना इस्तीफा तैयार रखें। अल्टीमेटम पूरा होने के बाद कार्यालय की ओर से जमीन से जुड़े दस्तावेज छात्र संघ को उपलब्ध करा दिए गए। इसके बाद नोमान ने कहा कि अब दस्तावेजों का अध्ययन किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी।मामले में संपत्ति अधिकारी मो. आसिफ ने बताया कि छात्र संघ ने हॉर्स राइडिंग क्लब की जमीन से संबंधित कागजात मांगे थे, जिन्हें उपलब्ध करा दिया गया है। दस्तावेज मिलने के बाद अब छात्र संघ के अगले कदम पर सबकी निगाहें टिकी हैं। वहीं, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा का कहना है कि यह जमीन नगर निगम की है। इसके सभी दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। शहर में नगर निगम की और भी काफी जमीनें हैं।