Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 01:39 AM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 01:39 AM IST
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सोना 1,38500
चांदी 1,75000
सूर्योदय 06.40
सूर्यास्त 05.25
अधिकतम 27.4
न्यूनतम 15.8
सुबह में कोहरा और धुंध छाया रहेगा
शपथ ग्रहण
एएमयू : अब्दुल्ला वीमेंस कॉलेज में छात्रा संघ का शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे
भजन संध्या
सासनी गेट : राधा रमण गोशाला में गोपाष्टमी पर गिरीराज दर्शन व भजन संध्या शाम चार बजे
खैर रोड : नगला मसानी गोशाला में गोपाष्टमी पर भजन संध्या व गो माता की आरती शाम 4 बजे
बैठक
रेलवे रोड : पुराना पोस्ट ऑफिस स्थित गनपत चाट भंडार में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मिश्रा गुट की बैठक शाम सात बजे
स्पोर्ट्स डे
खेड़ा खुशखबर : संत फिदेलिस स्कूल में स्पोर्ट्स डे दोपहर 12 बजे
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चांदी 1,75000
सूर्योदय 06.40
सूर्यास्त 05.25
अधिकतम 27.4
न्यूनतम 15.8
सुबह में कोहरा और धुंध छाया रहेगा
शपथ ग्रहण
एएमयू : अब्दुल्ला वीमेंस कॉलेज में छात्रा संघ का शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे
भजन संध्या
सासनी गेट : राधा रमण गोशाला में गोपाष्टमी पर गिरीराज दर्शन व भजन संध्या शाम चार बजे
खैर रोड : नगला मसानी गोशाला में गोपाष्टमी पर भजन संध्या व गो माता की आरती शाम 4 बजे
बैठक
रेलवे रोड : पुराना पोस्ट ऑफिस स्थित गनपत चाट भंडार में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मिश्रा गुट की बैठक शाम सात बजे
स्पोर्ट्स डे
खेड़ा खुशखबर : संत फिदेलिस स्कूल में स्पोर्ट्स डे दोपहर 12 बजे