Aligarh News: देवछठ मेले में बच्चों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

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पूर्व अध्यक्ष सत्यपाल सिंह और कालू राघव ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समिति पदाधिकारियों ने प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। शाम को आदर्श श्री गिरिराज कृष्ण प्रेम संस्थान, मथुरा के कलाकारों ने माखन चोर लीला का मंचन किया। इसके बाद रसिया दंगल में सत्तो शर्मा-उमेश शर्मा अतरौली और मुकेश शर्मा खिचो, हाथरस के अखाड़ों के बीच मुकाबला हुआ।

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खैर रोड स्थित सिद्धपीठ श्री खेरेश्वर धाम मंदिर परिसर में आयोजित देवछठ मेले के चौथे दिन रविवार को बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम और कृष्ण लीला रासलीला का आयोजन हुआ। 50 से अधिक बच्चों ने विभिन्न प्रस्तुतियां दीं।