Aligarh News: मौसम की मार से सर्दी-खांसी की चपेट में आ रहे बच्चे

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अस्पताल की ओपीडी में बच्चों के साथ पहुंचे अभिभावकों की कतार लगी रही। बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. केके शर्मा ने बताया कि मौसम बदलने के साथ वायरल संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। बच्चों में बुखार और सर्दी-जुकाम की शिकायत होने पर अभिभावक उन्हें लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. जगवीर सिंह ने बताया कि सर्दी, बुखार से बच्चे पीड़ित हैं।सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोंडा पर एक्स-रे कराने पहुंचे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। केंद्र पर एक्स-रे तकनीशियन नहीं होने के कारण मरीजों को बिना जांच के लौटना पड़ा। कुछ मरीज काफी देर तक इंतजार करने के बाद वापस चले गए। स्वास्थ्यकर्मियों ने बताया कि तकनीशियन के घर में किसी के साथ अप्रिय घटना हो गई थी, इसलिए चले गए हैं।