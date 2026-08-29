Aligarh News: धार्मिक स्थल से घर पर पथराव करने का आरोप, 11 पर रिपोर्ट दर्ज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 02:10 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 02:10 AM IST
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टप्पल क्षेत्र के ग्राम नरवारी में कहासुनी होने पर धार्मिक स्थल की छत से घर पर पथराव करने का मामला सामने आया है। पीड़ित अलीजान ने शुक्रवार को गांव के 11 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
आरोप है कि 24 अगस्त की शाम उसकी पत्नी मुवीना खाना बना रही थी और बच्चे अरमान व अलशिफा पास बैठे थे। आरोप है कि रंजिशन गांव के दिलशाद, सोहेल, जियाउद्दीन, उमर सैद, सलमान, अयान, मुस्तफा, सैफ, आमिर, हसीन व साजिद पास की धार्मिक स्थल पर चढ़ गए और गाली-गलौज करते हुए घर की छत पर पथराव शुरू कर दिया।
पीडि़त ने बताया है कि पथराव में महिला और दोनों बच्चों के घायल होने की बात कही गई है। अरमान के पैर की दो उंगलियां घायल हुईं और एक का नाखून उखड़ गया। तीनों ने रसोई में छिपकर जान बचाई। आरोपियों पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।
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आरोप है कि 24 अगस्त की शाम उसकी पत्नी मुवीना खाना बना रही थी और बच्चे अरमान व अलशिफा पास बैठे थे। आरोप है कि रंजिशन गांव के दिलशाद, सोहेल, जियाउद्दीन, उमर सैद, सलमान, अयान, मुस्तफा, सैफ, आमिर, हसीन व साजिद पास की धार्मिक स्थल पर चढ़ गए और गाली-गलौज करते हुए घर की छत पर पथराव शुरू कर दिया।
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पीडि़त ने बताया है कि पथराव में महिला और दोनों बच्चों के घायल होने की बात कही गई है। अरमान के पैर की दो उंगलियां घायल हुईं और एक का नाखून उखड़ गया। तीनों ने रसोई में छिपकर जान बचाई। आरोपियों पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।
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