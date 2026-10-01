अलीगढ़: नगर निगम की टीम के सामने पेट्रोल उड़ेलने वाले होमगार्ड दंपती समेत तीन पर केस दर्ज, हटेगा कब्जा

अलीगढ़ नगर निगम की टीम के सामने खुद को कमरे में बंद कर पेट्रोल उड़ेलने वाले होमगार्ड दंपती समेत तीन लोगों के खिलाफ पुलिस ने बुधवार को रिपोर्ट दर्ज कर ली है। नगर निगम की टीम मंगलवार को शहर के एलमपुर बरातघर के निकट हो रहे अवैध निर्माण और कब्जा हटाने पहुंची थी।

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नगर निगम के संपत्ति लिपिक विजय गुप्ता के अनुसार वार्ड संख्या 32, एलमपुर स्थित नगर निगम की भूमि पर निर्मित बरातघर/पब्लिक कम्युनिटी हॉल परिसर में दो परिवार ने अवैध तरीके से मकान बनाकर अवैध कब्जा कर लिया था। उन्होंने अवैध निर्माणों को अतिक्रमण घोषित करते हुए तत्काल हटाने के निर्देश दिए थे।नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। इस दौरान भवन स्वामी व होमगार्ड दंपती गंगा सिंह व डाॅली ने खुद को कमरे में कैद कर लिया और खुद के ऊपर पेट्रोल उड़ेल लिया। फिर माचिस से आग लगाकर आत्मदाह करने धमकी दी थी। इसी मामले में दूसरा कब्जा करने वाली पिंकी देवी पत्नी महेंद्र पर टीम को धमकाने व सरकारी कार्य में बाधा डालने आदि का आरोप लगाया गया है।एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि कब्जा हटाने के लिए तीन दिन का समय मांगा गया है। इसके बाद बरातघर पर हो रहे कब्जे को हटवाया जाएगा।