Aligarh News: काली नदी में दूसरे दिन भी नहीं मिला रेखा का शव
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:23 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:23 AM IST
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गांव तेहरा निवासी रेखा देवी के शव की तलाश के लिए दूसरे दिन भी बृहस्पतिवार को पीएसी की फ्लड टीम ने अभियान चलाया लेकिन देर शाम तक शव का पता नहीं चल सका है। वहीं, रेखा के भाई ने एसएसपी से मिलकर आरोप लगाया कि बहन रेखा की हत्या कर शव गायब कर दिया गया है। पौने तीन माह बाद बहन के शव को तलाश करने के नाम पर पुलिस ने खानापूरी की है। थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि दूसरे दिन भी टीम के साथ काली नदी में करीब 08 किलोमीटर के दायरे में लापता रेखा देवी के शव की तलाश कराई गई, लेकिन शव नहीं मिल सका है।
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