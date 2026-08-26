Aligarh News: भाकियू ने जिला सहायक निबंधक को सौंपा ज्ञापन
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:49 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:49 AM IST
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भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने निबंधक सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश के नाम ज्ञापन जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियां को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश भर में सहकारी समितियों पर कर्मचारियों की भारी कमी है। इसलिए हर समिति पर दो-दो कर्मचारी तैनात किए जाएं।
समितियों के जर्जर भवनों की मरम्मत कराई जाए। उर्वरक की कालाबाजारी करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मौके पर भाकियू के पूर्व जिला महासचिव चौधरी नवाब सिंह, प्रमोद कुमार वर्मा, रमेश चंद्र, महेंद्र सिंह, ओमवीर सिंह आदि मौजूद रहे।
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समितियों के जर्जर भवनों की मरम्मत कराई जाए। उर्वरक की कालाबाजारी करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मौके पर भाकियू के पूर्व जिला महासचिव चौधरी नवाब सिंह, प्रमोद कुमार वर्मा, रमेश चंद्र, महेंद्र सिंह, ओमवीर सिंह आदि मौजूद रहे।
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