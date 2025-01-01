Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Atrauli Mandi premises illuminated with 501 lamps

Aligarh News: 501 दीपों से रोशन हुआ अतरौली मंडी परिसर

Sat, 07 Nov 2026 01:13 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:13 AM IST
विज्ञापन
Atrauli Mandi premises illuminated with 501 lamps
अतरौली की अनाज मंडी में दीपोत्सव का शुभारंभ करते पूर्व ब्लॉक प्रमुख केहर सिंह राजपूत । - फोटो : samvad
दिवाली की तैयारियों को लेकर शुक्रवार शाम को अतरौली की अनाज मंडी में इस बार अब तक का सबसे भव्य दीपोत्सव मनाया गया। शाम ढलते ही मंडी परिसर दीपों की रोशनी जगमगा गया।
विज्ञापन

शुभारंभ पूर्व ब्लॉक प्रमुख केहर सिंह राजपूत, मंडी सचिव प्यारेलाल मथुरिया, भाजपा नेता बनी सिंह ने मां लक्ष्मी के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। व्यापारियों ने दुकानों के सामने, मुख्य गेट और कार्यालय परिसर में दीपक जलाए। सभी व्यापारियों और कर्मचारियों को दिवाली उपहार वितरित किए गए। प्यारेलाल मथुरिया ने कहा कि अनाज मंडी व्यापार केंद्र के साथ किसान और व्यापारी के रिश्ते की मजबूत डोर है। इस दौरान संजय शर्मा प्रधान, गेंदालाल वर्मा, मोरध्वज वार्ष्णेय, मुकेश कुमार, राजेश यादव, महाबीर सिंह, तिलक सिंह आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed