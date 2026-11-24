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सोमवार सुबह करीब नौ बजे बबलू की दोनों बहनों रिहाना उर्फ छोटी पत्नी मुस्तकीम और शबाना उर्फ मोटी पत्नी रहीस के शव गांव पहुंचे। दोनों सगी बहनों का निकाह खैर के गांव पला चांद में दो सगे भाइयों से हुआ था। दोनों के शव एक साथ पहुंचे तो चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों की जुबां पर यही बात थी कि दोनों का जन्म एक साथ हुआ, जीवन भी एक ही परिवार में गुजरा और मौत भी एक साथ हुई। दोनों बहनों को एक साथ सुपुर्द-ए-खाक किया गया।करीब दो बजे बबलू की पत्नी सबीना और आठ वर्षीय बेटे फहद के शव गांव पहुंचे। मां-बेटे को भी सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। बबलू ने रोते हुए कहा कि सात बहनों के बीच वह अकेला भाई है। पत्नी और बेटे को खोने के बाद उसकी दुनिया उजड़ गई है। उसकी एक बेटी भी मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। अब वह अपना जीवन कैसे बिताएगा।गुरुग्राम में रहकर चलाते थे परिवारबबलू के रिश्तेदार वसीम अहमद ने बताया कि बबलू और उसकी सभी बहनों के परिवार गुरुग्राम में रहकर रोजी-रोटी कमाते थे। परिवार के अधिकांश सदस्य ठेल-ढकेल लगाते थे। हादसे में जान गंवाने वाली रिहाना और शबाना के अलावा बबलू की तीन अन्य बहनें रजिया पत्नी नूर इस्लाम, रुखसाना पत्नी शमशाद और चांदनी पत्नी मेहंदी हसन की शादी भी नगला कस्ताब में हुई है। परिवार के लोग शादी समारोह में शामिल होने सिकंदराराऊ जा रहे थे।- दुर्घटना में दो शवों का पोस्टमार्टम हाथरस में हुआ है। शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर का इंतजार है। बस कब्जे में ले ली गई है, चालक की तलाश की जा रही है। - अमित पाठक, सीओ सिकंदराराऊ।