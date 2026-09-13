फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   AMU students take to the streets, angry over poor quality food.

Aligarh News: खाने में खराबी पर गुस्सा, सड़क पर उतरे एएमयू छात्र

Sun, 13 Sep 2026 02:39 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:39 AM IST
विज्ञापन
AMU students take to the streets, angry over poor quality food.
मेस की थाली में कभी अधपके चावल तो कभी खराब सब्जी...शिकायतें भी लगातार, लेकिन व्यवस्था जस की तस। शनिवार रात इसी नाराजगी में एएमयू के सर सैयद हॉल नॉर्थ के छात्र सड़क पर उतर आए। रात करीब 10:30 बजे छात्र वीसी आवास के बाहर पहुंच गए और धरने पर बैठकर यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी।
विज्ञापन

छात्रों का कहना है कि करीब डेढ़ महीने से मेस के खाने की गुणवत्ता और मात्रा के बारे में शिकायतें की जा रही हैं। कभी चावल अधपके मिलते हैं तो कभी सब्जी खराब होने की शिकायत सामने आती है। छात्रों ने खाने में कीड़े मिलने का आरोप भी लगाया। इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ।
विज्ञापन

छात्र नेता अनस ने कहा कि प्रोवोस्ट, वार्डन और डाइनिंग इंचार्ज को कई बार लिखित शिकायत दी गई। हर बार सुधार का भरोसा मिला, लेकिन छात्रों के मुताबिक मेस की व्यवस्था में बदलाव नहीं हुआ। पूरी फीस लेने के बावजूद भोजन की मात्रा भी पर्याप्त नहीं दी जा रही है। खराब खाने से विद्यार्थियों के बीमार पड़ने का डर भी छात्रों ने जताया। उनका दावा है कि कुछ विद्यार्थियों को पेट दर्द और फूड प्वाइजनिंग जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

अधिकारियों व ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग
धरने पर बैठे छात्रों ने मेस की पूरी व्यवस्था की जांच के लिए अलग कमेटी बनाने, मेन्यू और भोजन की गुणवत्ता की रोजाना निगरानी कराने और लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठेकेदार और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। सूचना पर प्रॉक्टोरियल टीम भी वीसी आवास पहुंची और छात्रों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि, छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed