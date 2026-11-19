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डॉ. नाजनीन जेहरा ने अमेरिका के आयोवा राज्य के डेस मोइनेस में आयोजित द वाइल्डलाइफ सोसाइटी के 33वें वार्षिक सम्मेलन में अपने दो शोधपत्र प्रस्तुत किए। पहले शोधपत्र का विषय गुजरात के गिर संरक्षित क्षेत्र में तेंदुए और शेर का सह-अस्तित्व पारिस्थितिक अध्ययन था। इसमें दोनों प्रजातियों के प्राकृतिक आवास, संसाधनों के उपयोग और आपसी संबंधों पर प्रकाश डाला गया।दूसरा शोधपत्र भारत के गिर क्षेत्र में मानव और बड़ी बिल्ली प्रजातियों के बीच संबंध विषय पर था। इसमें मनुष्य और शेर-तेंदुए के बीच निकटता, आक्रामकता और संघर्ष की स्थितियों के साथ मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने के उपायों पर चर्चा की गई।सम्मेलन के दौरान द वाइल्डलाइफ सोसाइटी की अध्यक्ष कैरल चेम्बर्स ने डॉ. जेहरा को अपने विमेन ऑफ वाइल्डलाइफ (वॉव) समूह में शामिल होने का आमंत्रण दिया। इस अवसर पर उन्हें विशेष बैज भी प्रदान किया गया।उनकी शोध भागीदारी को अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ), द वाइल्डलाइफ सोसाइटी और एएमयू का सहयोग प्राप्त हुआ।