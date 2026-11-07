एएमयू छात्रसंघ चुनाव: शरजील और उमर के समर्थक नोमान बने अध्यक्ष, इस पद पर जीती नशरा; पूर्वांचल लॉबी का दबदबा

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बृहस्पतिवार देर रात शुरू हुई मतगणना के बाद नतीजों का एलान शुक्रवार सुबह छह बजे किया गया। अध्यक्ष पद पर सहरसा (बिहार) निवासी नोमान अशरफ (7797) ने निकटतम प्रतिद्वंद्वी राजौरी (जम्मू) के मोहम्मद इंतखाब (3676) को 4121 मतों से हराया। दोनों इतिहास विभाग के शोध छात्र हैं। विज्ञापन आठ साल के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में छात्रसंघ को नया नेतृत्व मिला। शरजील इमाम, उमर खालिद को आतंकवादी कहे जाने का विरोध करने वाले नोमान अशरफ अध्यक्ष चुने गए। उपाध्यक्ष नशरा नईम चुनी गईं, जो यूनिवर्सिटी के 106 साल के इतिहास में ये पद पाने वालीं पहली छात्रा हैं। मोहम्मद हमदान सचिव चुने गए।

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उपाध्यक्ष पद पर लखनऊ के कल्याणपुरम की बीएएलएलबी की छात्रा नशरा नईम (7091) ने अपने प्रतिद्वंद्वी साकिब अली खान (5818) को 1273 मतों से शिकस्त दी। सचिव पद पर आजमगढ़ मगरावां निवासी बीटेक के छात्र मोहम्मद हमदान (8385) ने अहमद फराज रजी (6882) को 1503 मतों से हरा दिया।





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इसके अलावा कैबिनेट के लिए 10 और एएमयू कोर्ट के लिए 11 सदस्य भी चुने गए। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव पद पर जीते प्रत्याशी पूर्वी क्षेत्र से आते हैं जो चुनाव के नतीजे में पूर्वांचल के दबदबे को दर्शाता है।

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डब्ल्यूसीएसयू चुनाव में सहारनपुर, अलीगढ़, जम्मू-कश्मीर की प्रत्याशी जीतीं

वीमेंस कॉलेज छात्रसंघ (डब्ल्यूसीएसयू) चुनाव में सहारनपुर, अलीगढ़, जम्मू-कश्मीर की प्रत्याशी जीतीं। अध्यक्ष पद पर सहारनपुर मानकमऊ निवासी बीए ऑनर्स की छात्रा अनम रियाज (806) ने आयशा जमाल (635) को 171 मतों से हराया। उपाध्यक्ष पद पर अलीगढ़ की बीएससी ऑनर्स की छात्रा आयशा खान ने (1090) शमा फातिमा (580) को 510 मतों से हरा दिया। सचिव पद पर जम्मू-कश्मीर की बीए ऑनर्स की छात्रा मरियम जान (862) ने सानिया खान (684) को 178 मतों से शिकस्त दी।

नवनिर्वाचित पदाधिकारियों, कैबिनेट सदस्यों और एएमयू कोर्ट के निर्वाचित छात्र प्रतिनिधियों को बधाई देती हूं। हमारे विद्यार्थियों ने एक बार फिर दिखाया है कि वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कितना महत्व देते हैं। मुझे उम्मीद है कि नवनिर्वाचित प्रतिनिधि ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ अपने साथी विद्यार्थियों के कल्याण के लिए काम करेंगे।-प्रो. नईमा खातून, कुलपति, एएमयू

जो वादे किए हैं, उसे करेंगे पूरा : नोमान

छात्रसंघ के अध्यक्ष नोमान अशरफ ने कहा कि जो वादे किए हैं, उन्हें पूरा करेंगे। उनके पिता मोहम्मद मुमताज आलम सहरसा बिहार के एक मदरसे में शिक्षक हैं। नोमान ने कहा कि उनकी बहुत बड़ी जीत है। इस जीत के साथ उनकी जिम्मेदारी भी बड़ी बन जाती है।





दिल जीतने का काम करेंगे : हमदान

छात्रसंघ के सचिव मोहम्मद हमदान ने कहा कि ये जितनी बड़ी जीत है उससे बड़ी जिम्मेदारी हमारे सिर पर है। जिन्होंने दिन-रात हमारे साथ मेहनत की, हमें वोट दिया उनकी भी जीत है। जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका दिल जीतने का काम करेंगे। मंगरावां आजमगढ़ के मोहम्मद हमदान के पिता मोहम्मद वसीम दुबई में कारोबारी हैं।

अच्छा अवसर मिला तो राजनीति में आएंगी : नशरा

छात्रसंघ की उपाध्यक्ष नशरा नईम ने कहा कि यूनियन में जगह बनाई है। हॉस्टल, डाइनिंग, लाइब्रेरी में पुस्तकों और फीस संबंधी समस्याओं का निराकरण कराएंगी। लखनऊ की कल्याणपुर के कंप्यूटर कारोबारी अबू नईम की बेटी नशरा ने कहा कि अच्छा अवसर मिला तो राजनीति में जरूर आएंगी। यूनिवर्सिटी छात्राओं को दबाती नहीं है, बल्कि जगह बनानी पड़ती है।





नया मूवमेंट लाने की कोशिश करूंगी : अनम

वीमेंस कॉलेज छात्रसंघ की अध्यक्ष अनम रियाज ने कहा कि वह जेन-जी हैं। वह नया मूवमेंट लाने की कोशिश करेंगी। उनके पिता रियाज अहमद सहारनपुर में फर्नीचर के कारोबारी हैं, जबकि मां रिहाना गृहिणी हैं। वह वर्ष 2022 में अलीगढ़ पढ़ने आई थीं।





छात्राओं के हितों की लड़ाई लडूंगी : आयशा

वीमेंस कॉलेज छात्रसंघ की उपाध्यक्ष आयशा खान ने कहा कि छात्राओं के हितों की लड़ाई लड़ेंगीं। अलीगढ़ की आयशा के पिता एएमयू के कंप्यूटर इंजीनियरिंग में असिस्टेंट शारिक अहमद खान हैं। आयशा ने कहा कि कॉलेज में जो भी परेशानियां हैं, उन सब को हल करेंगी। अम्मी-अब्बू उनके आदर्श हैं, क्योंकि उन्होंने ही चुनाव मैदान में खड़ा किया। वह रिसर्च स्कॉलर बनना चाहती हैं।



