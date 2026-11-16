Aligarh News: राज्य स्तरीय क्वान कीडो प्रतियोगिता के लिए अलीगढ़ की टीम चयनित

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जिला क्वान की डो संघ के सचिव धीरेंद्र सिंह ने बताया कि चयन ट्रायल में निर्णायक की भूमिका हिमांशु शर्मा, दिनेश कुमार, मनोज कुमार एवं सारिका सिंह ने निभाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष भुवनेश कुमार ने की। उन्होंने चयनित खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दीं।-6 से 8 वर्ष : दृष्टि वार्ष्णेय, खदीजा, हृतविका फौजदार, गौरांशी वार्ष्णेय, तृषा, दृष्टि, मिराया, वगामी वर्मा एवं दिव्या।-8 से 10 वर्ष : गौरी गुप्ता, एल्विन चौधरी, वेदांशी, साक्षी कुमारी, दिव्यांशी जादौन, प्रियांशी वैष्णव, रिया चौधरी, अद्विका वर्मा, सिया मिश्रा एवं नव्या चौधरी।-11 से 12 वर्ष : नव्या सिंह, भक्ति शर्मा, सृष्टि कुमारी, आरोही, आराध्या, अर्चिशा भारद्वाज एवं लक्षिता सिंह।-13 से 14 वर्ष : लावण्या मिश्रा, वंशिका भारद्वाज, नैना, शैव्या शर्मा, उर्वशी, भाव्या, एंजेल, प्रखर, प्रसिद्धी एवं विदुषी मिश्रा।-15 से 17 वर्ष : ऐश्वर्या रौतेला, दीपांशी सिंह एवं निशु सागर।-17 वर्ष से अधिक : इल्म मकसूद, पूनम कुमारी एवं अंकित एलेक्स।-6 से 8 वर्ष : कृष्णव जैन, अब्दुल्ला, अर्णव, गगन, कार्तिक चौधरी एवं अद्विक आनंद।-9 से 10 वर्ष : तन्मय झा, अथर्व जैन, अनुज, पार्थ, समर्थ, कुशाग्र, शिवांग भाटी, रुद्राक्ष एवं शशांक।-11 से 12 वर्ष : अर्पण चौधरी, हनी सिंह, वंश भारद्वाज, विराट, विजय, रजत, कुणाल, दुष्यंत, आदित्य, भुवनेश, विहान वार्ष्णेय एवं ईशांत सिंह।-13 से 14 वर्ष : आरिव भारद्वाज, तुषार, श्रेयस, यशराज, अनिरुद्ध, लव, सार्थक भारद्वाज एवं भानू।-15 से 17 वर्ष : मुकुंद भट्ट, निहाल, निकेश, प्रथम, रोहित, मोक्ष, दक्ष एवं ऋषभ चौधरी।- 17 वर्ष से अधिक: हेमंत, चिराग माथुर एवं शिवांश अरोरा।