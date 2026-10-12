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अलीगढ़: आज स्कूल रहेंगे बंद, सुबह मौसम बिगड़ते ही आया छुट्टी का संदेश, बच्चों के खिले चेहरे

Mon, 12 Oct 2026 07:44 AM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Mon, 12 Oct 2026 07:44 AM IST
सार

सूचना विभाग द्वारा जारी संदेश के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक ने आदेश जारी किया है कि जिलाधिकारी से प्राप्त निर्देशों के क्रम में कक्षा 8 तक के सभी बोर्ड के विद्यालयों में आज 12 अक्तूबर को शिक्षण कार्य स्थगित रहेंगे।

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Aligarh Schools Closed Today Due to Rain
स्कूल बंद - फोटो : Amar Ujala Graphics

विस्तार
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अलीगढ़ में सुबह से काले बादल और बारिश के बीच आज स्कूलों में छुट्टी का संदेश देखते ही अभिभावक से ज्यादा बच्चे खुश हो गए। बीएसए ने कक्षा आठ तक के सभी बोर्ड के स्कूलों को आज बंद रखने का संदेश जारी किया। 

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सूचना विभाग द्वारा जारी संदेश के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक ने आदेश जारी किया है कि जिलाधिकारी से प्राप्त निर्देशों के क्रम में कक्षा 8 तक के सभी बोर्ड के विद्यालयों में आज 12 अक्तूबर को शिक्षण कार्य स्थगित रहेंगे। अतः सभी प्रधानाध्यक/प्रधानाचार्य अपने स्कूल ग्रुप और अन्य माध्यम से कक्षा 8 तक के छात्रों को शीघ्र ही सूचित करें कि उन्हें आज विद्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। प्रदत्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

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