Aligarh News: बारिश से मंडियों में धान भीगा, किसान-आढ़तियों को झटका

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खैर मंडी में पिछले दिनों प्रतिदिन करीब एक लाख कट्टे धान की आवक हो रही थी और भाव करीब चार हजार रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए थे। बारिश के बाद व्यापारियों के अनुसार गीले धान के भाव में करीब 500 रुपये प्रति क्विंटल तक की गिरावट आई है। व्यापारी ओमवीर सिंह, मुकेश कुमार और अरविंद ने बताया कि नमी बढ़ने से खरीद प्रभावित हो रही है। शनिवार को देर से पहुंचे 25-30 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां मंडी गेट के बाहर खड़ी रहीं।छर्रा मंडी में करीब 25 हजार क्विंटल व्यापारियों और 10 से 15 हजार क्विंटल किसानों का धान भीगने का अनुमान है। व्यापारियों ने रात में बरसाती डालकर उपज बचाने का प्रयास किया, लेकिन कई जगह धान भीग गया। शनिवार को सूखे धान की खरीद 4150 रुपये प्रति क्विंटल की दर से हुई, जबकि गीला धान नहीं खरीदा गया।रात दो बजे से सुबह 12 बजे तक होगी किसानों की एंट्रीखैर क्षेत्राधिकारी अभिषेक पटेल ने बताया कि धान से लदे किसानों के वाहनों को रात दो बजे से सुबह 12 बजे तक कृषि उत्पादन मंडी समिति में प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद खाली ट्रैक्टरों को मंडी से बाहर निकाला जाएगा। रविवार को खैर कृषि उत्पादन मंडी समिति बंद रहेगी।बारिश में मंडी पहुंचे किसान, कई लौटेछर्रा में किसान शुक्रवार से ही अतरौली रोड पर धान से लदे वाहनों के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लगातार बारिश के चलते कुछ किसान धान बेचे बिना ही लौट गए। मंडी परिसर में कई जगह जलभराव होने से भी परेशानी बढ़ी।