Aligarh News: धान पर आफत की बारिश, भीगे किसानों के आरमान

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अतरौली के कुंवरपुर के किसान प्रताप सिंह कुंतल ने बताया कि खेत में कटी पड़ी धान की फसल लगातार भीगने से खराब हो सकती है। गांव पैंडरा के चौधरी राय सिंह का कहना है कि खेतों में पानी भरने के बाद अगर तेज हवा चली तो तैयार बाजरा की फसल गिर जाएगी। इससे फसल की कटाई में मजदूरी बढ़ जाएगी। गांव रजातऊ के बंटी चौधरी ने बताया कि मंडी में जमीन पर पड़े धान भीग गए हैं। इससे रेट कम मिलेंगे और धान को बचाने में परेशानी उठानी पड़ रही है। मंडी सचिव प्यारेलाल मथुरिया ने किसानों को सलाह दी है कि वे मौसम देखकर ही कृषि उपज मंडी में लाएं।फसल के नुकसान का सर्वे कराने की मांगअकराबाद, गंगीरी समेत अन्य क्षेत्रों में देर रात से शुरू हुई बारिश से धान और बाजरा की फसल प्रभावित हुई है। कटी फसल पानी में डूब गई, जबकि तेज हवा से खेतों में खड़ी फसल भी गिर गई। भाकियू टिकैत के युवा जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने नुकसान का आकलन कराकर किसानों को मुआवजा देने की मांग की है।- अधिक बारिश होने से धान व बाजरा का दाना प्रभावित हो सकता है। सोमवार से गांवों में टीमें भेजकर फसल के नुकसान का आकलन कराया जाएगा। उर्द और सरसों की फसल की बुवाई के लिए किसानों को अभी इंतजार करना चाहिए।- धीरेंद्र कुमार सिंह, जिला कृषि अधिकारी ।