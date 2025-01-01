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Aligarh News: रायपुर में निकली भगवान राम-लक्ष्मण व हनुमान की शोभायात्रा

Sat, 07 Nov 2026 01:22 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:22 AM IST
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A procession featuring Lord Ram, Lakshman, and Hanuman was taken out in Raipur.
रायपुर में शोभायात्रा के दौरान भगवान राम-लक्ष्मण के स्वरूपों के साथ राकेश लेाधी व अन्य। स्रोत: - फोटो : samvad
गांव रायपुर मुजफ्ता में शुक्रवार को रामलीला महोत्सव के तहत भगवान राम, लक्ष्मण व हनुमान के स्वरूपों की शोभायात्रा निकाली गई।
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अखिल भारतीय पंचायत परिषद के प्रदेश सचिव राकेश लोधी प्रधान ने भगवान के स्वरूपों की आरती की और उन्होंने स्वरूपों का तिलक व माल्यार्पण कर शोभायात्रा को रवाना किया। शोभायात्रा जैसे ही गांव के मुख्य मार्गों से गुजरी, श्रद्धालुओं ने जगह-जगह पुष्पवर्षा कर और आरती उतारकर भव्य स्वागत किया। महिलाओं ने घरों के दरवाजों पर दीप जलाए और स्वरूपों की पूजा की। आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।
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