फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Zainuddin gets life imprisonment for murder of Mayuri driver

Agra News: मयूरी चालक की हत्या में जैनुद्दीन को उम्रकैद

Sun, 18 Oct 2026 03:01 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 18 Oct 2026 03:01 AM IST
विज्ञापन
Zainuddin gets life imprisonment for murder of Mayuri driver
आगरा। फतेहाबाद के अरशद (18) की गला काटकर हत्या के मामले में मोबाइल की लोकेशन, कॉल डिटेल और फॉरेंसिक रिपोर्ट आरोपी के खिलाफ अहम साक्ष्य बने। एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत कुमार सरोज ने इन साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर जिला फिरोजाबाद थाना रामगढ़ क्षेत्र के अजमेरी गेट निवासी जैनुद्दीन को दोषी माना और उसे उम्रकैद के साथ 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन



घटना 21 अगस्त, 2021 की है। दीन मोहम्मद ने थाना फतेहाबाद में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि उनका बेटा अरशद मयूरी चलाता था। रात 11 बजे पुलिस ने नगला बरी तिराहे पर बेटे की हत्या की जानकारी दी। वह मौके पर पहुंचे देखा तो किसी ने बेटे की गला काटकर हत्या कर दी थी। जांच कर पुलिस ने आरोपी जैनुद्दीन को हिरासत में लिया। उसके कब्जे से हंसिया, खून से सने कपड़े व अन्य सामान बरामद किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी सहित 11 गवाह अदालत में पेश किए गए।
विज्ञापन




गवाह हिदायतुल्ला ने अदालत में बताया कि घटना वाली रात उन्होंने अरशद और जैनुद्दीन को ई-रिक्शा से जाते देखा था। पूछने पर अरशद ने फतेहाबाद जाने की बात कही थी। अदालत ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) में पाया कि घटना वाले दिन अरशद और आरोपी के बीच कई बार बातचीत हुई। आरोपी के मोबाइल की लोकेशन भी घटनास्थल के पास मिली थी।
विज्ञापन
विज्ञापन




धुले कपड़ों पर मिले खून के धब्बे



पुलिस ने गिरफ्तारी के समय आरोपी के बैग से घटना के वक्त पहने गए कपड़े बरामद किए थे। गवाह के अनुसार, कपड़े धुले हुए थे फिर भी उन पर खून के हल्के धब्बे दिखाई दे रहे थे। इन्हें जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। रिपोर्ट में हंसिया और खून लगी मिट्टी पर मानव रक्त पाया गया, जबकि कपड़ों पर रक्त विघटित अवस्था में मिला।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed