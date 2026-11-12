Agra News: शिक्षक की हत्या में युवती से पूछताछ, मिले सुराग

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मूलरूप रूप से कानपुर देहात के रहने वाले ओपी यादव शिवालिक कैंब्रिज स्कूल में पढ़ाते थे। आवास विकास के सेक्टर-13 में रहते थे। वीएस प्लाजा में कोचिंग संचालित कर रहे थे। उनसे पढ़ने के लिए अमूमन नौवीं व दसवीं के विद्यार्थी आते थे। कुछ विद्यार्थी कक्षा 11 और 12 के भी थे। उनका शव कोचिंग में ही पड़ा मिला था। उनकी हत्या धारदार हथियार से गला रेतकर की गई।पुलिस की जांच के दौरान काॅल डिटेल में एक मोबाइल नंबर निकला। इस पर वह काफी देर तक बात किया करते थे। नंबर युवती का था। उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। युवती ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। मगर पुलिस का मानना है कि हत्या के पीछे युवती एक वजह हो सकती है। इस पर टीम कार्य कर रही हैं। डीसीपी सिटी रविंद्र कुमार ने बताया कि पड़ताल की जा रही है। जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा।