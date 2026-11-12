Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Young woman questioned in teacher's murder; clues uncovered

Agra News: शिक्षक की हत्या में युवती से पूछताछ, मिले सुराग

Thu, 12 Nov 2026 02:37 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:37 AM IST
विज्ञापन
Young woman questioned in teacher's murder; clues uncovered
आगरा। आवास विकास काॅलोनी के सेक्टर तीन (थाना जगदीशपुरा) स्थित वीएस प्लाजा में गणित के शिक्षक ओपी यादव की हत्या में पुलिस को सुराग मिले हैं। काॅल डिटेल के आधार पर एक युवती से पुलिस ने पूछताछ की। इसके बाद पुलिस की एक टीम आगरा से बाहर भेजी गई है।
विज्ञापन

मूलरूप रूप से कानपुर देहात के रहने वाले ओपी यादव शिवालिक कैंब्रिज स्कूल में पढ़ाते थे। आवास विकास के सेक्टर-13 में रहते थे। वीएस प्लाजा में कोचिंग संचालित कर रहे थे। उनसे पढ़ने के लिए अमूमन नौवीं व दसवीं के विद्यार्थी आते थे। कुछ विद्यार्थी कक्षा 11 और 12 के भी थे। उनका शव कोचिंग में ही पड़ा मिला था। उनकी हत्या धारदार हथियार से गला रेतकर की गई।
विज्ञापन

पुलिस की जांच के दौरान काॅल डिटेल में एक मोबाइल नंबर निकला। इस पर वह काफी देर तक बात किया करते थे। नंबर युवती का था। उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। युवती ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। मगर पुलिस का मानना है कि हत्या के पीछे युवती एक वजह हो सकती है। इस पर टीम कार्य कर रही हैं। डीसीपी सिटी रविंद्र कुमार ने बताया कि पड़ताल की जा रही है। जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed