Agra News: रास्ते का समाधान नहीं, गुर्जा खंडेर की महिलाओं ने दिया धरना

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गुर्जा खंडेर से बड़ी संख्या में महिलाएं संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंची। उन्होंने एसडीएम स्वाति शर्मा को प्रार्थनापत्र देकर बताया कि उनके घरों तक आने-जाने के लिए उचित रास्ता नहीं है। बारिश होने पर रास्ते में पानी भर जाता है, जिससे आवागमन में काफी परेशानी होती है। घरों के सामने जलभराव होने से बीमारियां फैलने की आशंका बनी रहती है। सांप, बिच्छू सहित अन्य जहरीले जीव-जंतुओं के घरों में घुसने का खतरा भी बना रहता है।महिलाओं का कहना था कि रास्ते की समस्या को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। इससे परेशान होकर महिलाएं समाधान दिवस में धरने पर बैठ गईं और खड़ंजा निर्माण कराने की मांग करने लगीं। इस पर महिला पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने उन्हें समझाकर शांत कराया। एसडीएम ने ग्राम प्रधान और सचिव को भी समाधान दिवस में बुलाकर समस्या की जानकारी ली। इसके बाद राजस्व टीम, लेखपाल और ग्राम पंचायत सचिव को मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान रेखा देवी, कमलेश देवी, बबली देवी, शांति देवी, बबिता देवी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं।गुर्जा खंडेर की महिलाओं ने रास्ते की समस्या दूर नहीं पर रोष जताया है। संबंधित अधिकारियों को मौके पर जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वाति शर्मा, एसडीएम, फतेहाबाद।