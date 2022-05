{"_id":"6284809a93aed03c7813f573","slug":"woman-kills-with-axe-by-younger-brother-of-her-husband-in-mainpuri","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Murder in Mainpuri: कुल्हाड़ी से प्रहार कर छत पर सो रही भाभी की हत्या, आरोपी देवर फरार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, मैनपुरी Published by: मुकेश कुमार Updated Wed, 18 May 2022 10:44 AM IST