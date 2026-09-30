फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Woman gang raped auto rickshaw throat slit and dumped

ऑटो में दरिंदगी: मंदिर से लौट रही विवाहिता की बारी-बारी से लूटी आबरू, गला काटा और फिर सड़क पर फेंक दी पीड़िता

Wed, 30 Sep 2026 07:51 AM IST
आगरा ब्यूरो अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: आगरा ब्यूरो Updated Wed, 30 Sep 2026 07:51 AM IST
सार

बल्केश्वर मंदिर से लौट रही 50 वर्षीय महिला को परिचित ऑटो चालक बहाने से सुनसान इलाके में ले गया, जहां साथी के साथ दुष्कर्म और जानलेवा हमला करने का आरोप है। महिला का आरोप है कि सीमा विवाद में पुलिस थानों के चक्कर लगवाती रही। पुलिस आयुक्त के आदेश के बाद करीब डेढ़ महीने में प्राथमिकी दर्ज हुई।
 

विज्ञापन
Woman gang raped auto rickshaw throat slit and dumped
ऑटो - फोटो : istock

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के बल्केश्वर मंदिर से दर्शन कर घर आ रही 50 वर्षीय महिला को परिचित ऑटो चालक ने बहाने से लिफ्ट दी। ऑटो चालक अपने एक साथी के साथ महिला को सुनसान इलाके में ले गया। यहां साड़ी से गला दबाया और चाकू दिखाकर दोनों ने महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर चाकू से कई वार किए और गला रेत दिया। इसके बाद आरोपी महिला को मरणासन्न हालत में सड़क किनारे फेंक कर भाग गए।
विज्ञापन

 

मौके से गुजर रही पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया। आरोप है कि इसके बाद पुलिस ने उन्हें एक थाने से दूसरे थाने भेज दिया। मामले में डेढ़ महीने बाद पुलिस आयुक्त के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तहरीर में महिला ने दुष्कर्म की बात नहीं लिखी थी। बयान के आधार पर धारा बढ़ाई जाएगी।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

पीड़िता थाना ट्रांस यमुना इलाके की रहने वाली है। उन्होंने बताया कि 10 अगस्त को वह बल्केश्वर महादेव मंदिर से दर्शन कर घर आ रही थीं। वाटर वर्क्स चौराहे पर टेढ़ी बगिया निवासी ऑटो चालक कृष्णा मिला। पहले से परिचित था। उसने घर छोड़ने की बात कहकर ऑटो में बैठा लिया। ऑटो में पहले से एक अन्य युवक बैठा था। भाटिया पेट्रोल पंप के पास कृष्णा ने ऑटो श्मशान घाट की ओर मोड़ दिया।

 
विज्ञापन

आरोप है कि वह उन्हें सुनसान रास्ते पर ले गया और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज सुनकर आरोपी मौके से भाग गए। पीड़िता का कहना है कि अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान करीब चार दिन बाद उन्हें होश आया।

 

सीमा विवाद में उलझी रही पुलिस
महिला ने आरोप लगाया कि 16 अगस्त को वे ट्रांस यमुना थाने में शिकायत करने पहुंची थीं लेकिन पुलिसकर्मियों ने कहा कि घटनास्थल थाना एत्माद्दौला क्षेत्र में आता है। वहां जाकर शिकायत करें। थाना एत्माद्दौला जाने पर भी सुनवाई नहीं हुई। उधर आरोपी राजीनामे का दबाव बनाने लगे। दूसरा आरोपी भी सामने आ गया। धमकी देने लगे। अब महिला ने पुलिस आयुक्त से शिकायत की। इस पर मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed