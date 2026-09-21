यूपी: सांड़ ने उठाकर जमीन पर पटक दी महिला, फिर सींगों से किया हमला; इलाज के दौरान हो गई मौत

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नौबरी गांव निवासी बिरीशा देवी पर 18 सितंबर को सांड़ ने हमला कर दिया था। जमीन पर गिरने के बाद भी सींगों से मारता रहा। इससे वह गंभीररूप से घायल हो गईं। सांड़ की चपेट में आने से सेमरी गांव निवासी प्रेम सिंह भी घायल हो गए थे।परिजन दोनों घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान शनिवार को बिरीशा देवी की मौत हो गई। वहीं, प्रेम सिंह का अस्पताल में उपचार जारी है। घटना के बाद ग्रामीणों में छुट्टा मवेशियों की समस्या पर रोष भी है। सपा के आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष महीपाल यादव ने प्रशासन से छुट्टा मवेशियों को पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई की मांग की है।