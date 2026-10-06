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पति ने कर दिया बदनाम: सोशल मीडिया पर कर डाली ऐसी हरकत, थाने पहुंच गई पत्नी

Tue, 06 Oct 2026 12:24 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 06 Oct 2026 12:24 PM IST
सार

आवास विकास कॉलोनी निवासी महिला ने पति पर व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिये उसे बदनाम करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि पति सोशल मीडिया पर गाली-गलौज भरी पोस्ट करता है और उसके घरवालों को जान से मारने की धमकी देता है।
 

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Woman Accuses Husband of Online Harassment and Threatening Her Family
महिला सांकेतिक - फोटो : ai generated

विस्तार
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आगरा के जगदीशपुरा क्षेत्र में आवास विकास कॉलोनी निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि पति से उसका विवाद चल रहा है। वह वर्तमान में माता-पिता के साथ रह रही है। आरोप लगाया कि पति ऑनलाइन माध्यमों से उसे बदनाम कर रहा है। वह व्हाट्सएप और फेसबुक पर गाली-गलौज भरी पोस्ट करता है। उसके घरवालों को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि साक्ष्य के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। 
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