Agra News: राजकोट में फंदे से लटकी मिली टाइल्स कारीगर की पत्नी

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कूकापुर गांव के मनोज की शादी 28 जून 2026 को निबोहरा के पथरकोट गांव की नेमा देवी (20) से हुई थी। शादी के बाद मनोज नेमा देवी को गुजरात के राजकोट ले गया। वह वहां अपने पिता वीरेंद्र प्रजापति के साथ टाइल्स लगाने का काम करता है। मनोज ने बताया मंगलवार शाम को काम के बाद घर लौटा, तो नेमा देवी कमरे में फंदे पर लटकी मिली। गले में साड़ी का फंदा कसा था। पंखे से शव लटका था। सूचना पर पहुंची राजकोट पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। बृहस्पतिवार को परिजन शव लेकर कूकापुर पहुंचे। मायके वाले भी पहुंच गए। नेमा देवी की मां सुनीता देवी, चाचा दीवान सिंह, ताऊ रामप्रकाश, ज्ञान सिंह आदि ने हंगामा कर अंत्येष्टि के लिए शव को नहीं उठने दिया। ससुरालियों पर हत्या कर शव फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया। सूचना पाकर चित्राहाट पुलिस पहुंची। पुलिस के समझाने पर भी मायके वाले कार्रवाई की मांग को लेकर अड़ गए। बोले, हत्या की प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ही अंत्येष्टि करने देंगे।संभ्रांतजनों मायके पक्ष को समझाया। करीब 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के आश्वासन पर मायके वालों ने शव अंत्येष्टि के लिए उठने दिया।नाजों से पाली थी, जान नहीं दे सकती बेटी- बेटी के हाथों पर लगी मेहंदी देख कर मां सुनीता देवी बोलीं-नेमा को नाजों से पाला था। वह कमजोर नहीं थी। वह फंदे पर लटक कर जान नहीं दे सकती। उसकी हत्या की गई है। हत्या के बाद फंदे से लटका कर आत्महत्या किए जाने का ढोंग किया है। बेटी काे मौत के घाट उतारने वालों को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। बेटी की मौत का न्याय मिलने के बाद ही उसके कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। चाचा दीवान सिंह ने बताया कि वह भी राजकोट में रहते हैं। नेमा की मौत की सूचना पर मौके पर पहुंचे, तो शव जमीन पर पड़ा था। ससुरालीजन फंदे पर लटक कर जान देने की बात कह रहे थे। उसकी हत्या की गई है।अंत्येष्टि के लिए शव रोक कर हंगामा किए जाने पर चित्राहाट पुलिस मौके पर पहुंची थी। विवाहिता ने फंदे पर लटक कर जान दी है। मायके वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। जांच एवं कार्रवाई के आश्वासन पर मायके वाले शांत हुए और अंतिम संस्कार हो सका, तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई होगी।- जितेन्द्र कुमार, एसीपी बाह