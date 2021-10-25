फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Welcomed with a Guard of Honour: Group Commander inspects NCC camp.

Agra News: अग्रसेन शोभायात्रा से पूर्व रंगोली, मेहंदी व सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित

Wed, 14 Oct 2026 12:49 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:49 AM IST
विज्ञापन
Welcomed with a Guard of Honour: Group Commander inspects NCC camp.
कागारौल। कस्बे में अग्रसेन शोभायात्रा से पूर्व मंगलवार को रंगोली, मेहंदी और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इनमें वैश्य समाज के बच्चों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। यह प्रतियोगिता दिलीप गर्ग, गगन सिंघल, सोनिया सिंघल, मधु सिंघल और वैशाली गोयल की उपस्थिति में संपन्न हुई। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को समिति की ओर से आज पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा।
विज्ञापन

बयान — छीतरमल अग्रवाल (शोभायात्रा अध्यक्ष)
आज सुबह 10 बजे प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जबकि शाम 5 बजे आगरा रोड से अग्रसेन शोभायात्रा का शुभारंभ होगा, जिसका समापन भोला मंदिर पर किया जाएगा। इसके बाद लाला सोरों प्रसाद धर्मशाला में समाज के लोगों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed