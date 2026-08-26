पानी...परेशानी...प्रदर्शन...मिला सिर्फ आश्वासन: दो महीने से बूंद-बूंद को तरसे लोग, मटके लेकर पहुंचे कैंट बोर्ड

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मंगलवार दोपहर में महिलाएं अपने सिर पर मटके लेकर कैंट बोर्ड कार्यालय पहुंचीं। डॉ. पंकज महेंद्रू ने कहा कि पानी की बूंद-बूंद के लिए लोग परेशान हैं। वार्ड 1, 2, 4 में समस्या ज्यादा है। बार-बार शिकायतें दर्ज कराई गईं लेकिन पानी नहीं मिला। वैकल्पिक व्यवस्था के बिना पुरानी टंकियों को तोड़ दिया गया। टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही है लेकिन वह पर्याप्त नहीं है।कैंट निवासी परमजीत सिंह ने कहा कि छावनी क्षेत्र में पानी के साथ सड़कें बेहद खराब हैं। नाली-खड़ंजा और स्ट्रीट लाइट की समस्या है। बैठक में कैंट बोर्ड के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जल्द ही समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। इस दौरान दिलीप कन्नौजिया, तारिक अहमद, प्रेम चंद गुप्ता और राजू खन्ना आदि मौजूद रहे।बीते साल के स्वच्छ सर्वेक्षण में कैंट क्षेत्र की रैंकिंग गिरी थी। देश की 58 छावनियों में से 57वां स्थान मिला था। वर्ष 2024 के सर्वेक्षण में आगरा कैंट बोर्ड पांचवें स्थान पर था। छावनी के आठों वार्ड के लोग सफाई व्यवस्था की शिकायतें लगातार उठा रहे हैं। सड़कों के जर्जर होेने, सफाई न होने से भी लोग परेशान हैं। लोगों ने सभी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। कैंट बोर्ड के सीईओ दीपक मोहन ने कहा कि लोगों ने पानी, सीवर, सफाई समेत जो समस्याएं बताई हैं उन पर बोर्ड पहले से काम कर रहा है। सभी का स्थायी समाधान कराया जाएगा। मकानों की मरम्मत की मांग पर अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो वह कार्यालय आकर संपर्क कर सकता है।