{"_id":"62721c3c7873751ca124f686","slug":"waiting-for-half-an-hour-in-sn-opd-doctors-arrived-late-medical-college-agra","type":"story","status":"publish","title_hn":"आगरा: एसएन की ओपीडी में पौन घंटे का इंतजार, देर से पहुंचे चिकित्सक ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Wed, 04 May 2022 11:55 AM IST